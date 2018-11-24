Регистратор запечатлел момент серьезной аварии на ТТК в Москве

Утром в субботу, 24 ноября, на Третьем транспортном кольце в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие, окончившееся переворотом одного из его участников.

На записи, сделанной регистратором очевидца, видно, как водитель такси по неустановленной пока причине не справился с управлением и врезался в ограждение.

После этого легковушка буквально отскочила в сторону и врезалась в "Газель". Фургон не устоял и завалился на бок.

О пострадавших в результате инцидента пока не сообщалось.