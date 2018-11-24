Аутсайдер РПЛ "Енисей" победил на выезде "Динамо"

В Москве матчем между столичным "Динамо" и красноярским "Енисеем" продолжился 15-й тур чемпионата России по футболу. Команда Дмитрия Аленичева, занимающая последнее место в турнирной таблице РПЛ, неожиданно для многих победила на выезде бело-голубых со счетом 2:1.

Гости вышли вперед уже на третьей минуте матча. Форвард "Енисея" Михаил Комков благодаря рикошету от защитника переиграл Антона Шунина. После перерыва динамовцы сравняли счет с пенальти, назначенного за снос в штрафной Евгения Луценко. Бразилец Жоаозиньо не оставил шансов вратарю гостей Давиду Юрченко, сильно пробив в верхний угол ворот.

Однако уже через две минуты футболисты "Енисея" вновь вышли вперед. Дмитрий Ятченко отличился со штрафного удара. В концовке игры за вторую желтую карточку был удален с поля динамовец Григорий Морозов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После победы над бело-голубыми у "Енисея" стало 9 очков после 15 игр. Команда Дмитрия Аленичева по-прежнему остается аутсайдером РПЛ, расположившись на 16-м месте. "Динамо" находится на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 16 баллов после 15 матчей.