Лыжница Белорукова стала первой в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии

Россиянка Юлия Белорукова завоевала золото на первом в нынешнем сезоне этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Финляндии. Лыжница из России преодолела дистанцию за 2 минуты 52,62 секунды.

Шведская спортсменка Мая Дальквис оказалась второй, уступив Белоруковой 1,1 секунды. На третьем месте расположилась еще одна представительница Швеции Ида Ингемарсдоттер (+1,5).

Напомним, что Юлия Белорукова является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане.