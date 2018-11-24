Футбольный ЦСКА призвал болельщиков не хулиганить

Вице-чемпион России по футболу столичный клуб ЦСКА наказан Европейским союзом футбольных ассоциаций за поведение болельщиков на матче Лиги чемпионов против итальянской "Ромы" (1:2). После опубликования санкций руководство клуба обратилось к фанатам.

"К сожалению, поведение отдельных болельщиков нашей команды на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянской "Ромой" привело к тому, что соответствующими структурами УЕФА на клуб было наложено наказание, — говорится в сообщении на официальном сайте клуба. — Клуб был уведомлен о решении КДК УЕФА наложить на ПФК ЦСКА штраф в размере 44 тыс. евро".

Кроме этого, армейцам предложено частично закрыть трибуны на следующем домашнем еврокубковом матче команды за использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование лестничных проходов в ходе домашнего матча с "Ромой".

Руководство ЦСКА подчеркивает, что "наказание условное, испытательный срок – один год, но любое повторное нарушение, в том числе и использование пиротехники, автоматически приведет к активации наказания – закрытию трибун и другим жестким санкциям в отношении клуба".

Болельщиков "красно-синих" призвали прийти на стадион в очередной игре евротурнира против чешской "Виктории", поддержать команду, показав, что "12-й игрок ПФК ЦСКА умеет болеть ярко и эмоционально, не нарушая дисциплинарного регламента".