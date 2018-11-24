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24 ноября 201816:14

Очевидцы спасли рыбака, провалившегося под лед в Марий Эл. Видео

Youtube/ProGorod12

Случайные прохожие пришли на помощь мужчине, провалившемуся под лед на реке Малая Кокшага в столице Марий Эл городе Йошкар-Оле утром в субботу, 24 ноября.

 

Очевидцы заметили рыбака, вышедшего на лед и провалившегося в полынью. Они вытащили его из воды и доставили на берег, где передали прибывшим спасателям.

Как сообщают местные СМИ, пострадавший изрядно замерз, но не получил никаких серьезных травм.

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