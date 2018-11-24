Большунов выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Финляндии, россиянин Александр Большунов одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем. Он показал лучшее время дня – 2 минуты 29,35 секунды.

Норвежский лыжник Хесфлот Клебо занял второе место (2.29,66). Его соотечественник Эйрик Брандсдаль попал в тройку лучших с результатом 2 минуты 30,70 секунды. Еще один россиянин Глеб Ретивых стал пятым (+3,86).

На Олимпийских играх в Южной Корее Большунов стал четырехкратным призером, завоевав три серебряные медали и одну бронзовую.