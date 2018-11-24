Эрдоган сообщил о турецком историческом рекорде

О туристическом рекорде Турции объявил ее президент Тайип Эрдоган.

В этом году в страну въехали 40 миллионов туристов, что, по данным Института статистики Турции, на полтора миллиона больше, чем в прошлом году, передает ТАСС.

19 ноября Эрдоган объявил о другом рекорде. Более 5,1 миллиона туристов из РФ посетили Турцию за первые 9 месяцев этого года. Это лучший показатель за несколько лет.

Такое заявление Эрдоган сделал на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", передает ТАСС.