Оператор МЧС приняла роды по телефону

На Урале оператор Службы экстренных вызовов приняла роды по телефону, сообщается на сайте регионального управления МЧС по Татарстану.

Типовой на первый взгляд вызов о начавшихся схватках поступил в Службу экстренных вызовов-112 в минувший четверг. Сообщение было перенаправлено в службу скорой помощи, однако бригада медиков не успела выехать по адресу — муж роженицы позвонил вновь и сообщил, что ребенок уже начал появляться на свет. Так как мужчина находился в панике и плохо понимал советы медиков, оператору Службы-112 пришлось взять ситуацию в свои руки.

Сотрудник Службы экстренных вызовов находилась на связи до того момента, пока не услышала крик родившегося малыша. Она научила молодого отца как прочистить рот малыша, как успокоить жену.

Позже к семье приехали медики, мать и новорожденного отвезли в перинатальный центр, оба чувствуют себя хорошо.