Огонь и хлопки: "желтые жилеты" направились к резиденции Макрона

В Париже (Франция) протестующие против роста цен на топливо "желтые жилеты" подожгли одну из баррикад на Елисейских полях.

Огонь перекинулся на расположенную рядом кофейню Paul.

Митингующие идут в сторону Елисейского дворца — резиденции президента Эмманюэля Макрона. Слышны хлопки в районе Триумфальной арки, свист, звон битого стекла. От шашек идет дым.

Во Франции идет вторая волна протеста. Митингуют 23 тысячи человек. На Елисейских полях начались столкновения с полицией.

Акции протеста начались в стране 17 ноября. Движение "желтых жилетов" получило свое название по обязательной для водителей светоотражающей накидке.

С 1 января цены на бензин должны вырасти на 2,9 евроцента, передает РИА Новости.