На Украине Константинополь претендует на 20 объектов

Права на более чем два десятка монастырей, храмов и других объектов церковной недвижимости на Украине намерен заявить Константинопольский патриархат при создании новой поместной церкви в этой стране. Об этом рассказал в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

По словам митрополита, Константинопольский патриархат в томосе (церковном указе) намерен изложить собственные права и восстановить все те ставропигии (объекты, подчиненные непосредственно Константинопольскому патриарху), которые когда-то исторически имел на Украине. Таких ставропигий было довольно много в разное время, отметил Иларион — монастыри, храмы, различные здания, всего более 20 объектов.

Список, по его словам, составлен неким ученым, собравшим по разным документам информацию о подворьях и ставропигиях Константинополя в разные эпохи. Такое положение, по словам митрополита, поставит украинскую автокефальную церковь в зависимость от Константинопольского патриархата.

Константинополь решил предоставить неканонической церкви на Украине автокефалию, чем спровоцировал раскол. 15 октября Синод Русской православной церкви разорвал общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории Русской православной церкви, включая территории Украины и Белоруссии. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит свое решение.

13 ноября собор епископов канонической Украинской православной церкви посчитал невозможным присоединение к автокефальной Украинской церкви. Также собор епископов УПЦ охарактеризовал предоставление томоса об автокефалии как искусственный и навязанный внешними силами процесс, которые не отражает внутренней церковной необходимости.

Вопрос создания украинской автокефальной церкви епископы УПЦ 13 ноября должны были обсудить с президентом Украины Петром Порошенко. Однако президент Украины в последний момент отказался приезжать в Киево-Печерскую лавру, пригласив священнослужителей в Украинский дом в центре Киева.

Ранее сегодня Порошенко заявил, что в ближайшее время Киев ожидает "окончательного юридического и канонического оформления автокефалии". Об этом он заявил на мероприятии в украинской столице в связи с 85-й годовщиной голодомора.