Олег Кононов: никто не корректировал задачи "Спартака" на сезон

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов, который дебютирует в команде матчем 15-го тура премьер-лиги с самарскими "Крыльями Советов", обозначил для журналистов задачи, которые стоят перед футболистами "красно-белых" во второй половине сезона.

"Я не могу назвать стартовый состав, он определяется непосредственно в день матча, — цитирует Кононова издание "Спорт-экспресс". – Самое главное в футболе – забитые голы. А кто забивает, абсолютно все равно. Самое главное, чтобы голы забивались, и все получали удовольствие".

Говоря на тему состояния команды после отставок экс-тренера Массимо Карреры и исполняющего обязанности Рауля Рианчо, новый главный тренер отметил: "Спартак" я знал раньше, "Арсенал" играл с ним. Мы знали, в каком состоянии команда, в том числе психологическом. Придя сюда, я увидел, что состояние игроков было в режиме ожидания".

По мнению Кононова, "все ребята в команде высокого уровня, все хотят играть, забивать и выигрывать, продолжая традиции "Спартака": "Вот это я увидел сразу. И для меня это самое главное, что игроки полны решимости побеждать".

По словам наставника, "никто никаких задач с клуба не снимал, они максимальны": "Мы ставим задачу набирать очки. Играть в Лиге чемпионов, проходить как можно дальше в Лиге Европы. Это если мы берем международную арену. В России тоже максимальные задачи в чемпионате и Кубке России. Все максимально".