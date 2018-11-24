Лидер чемпионата КХЛ "Автомобилист" потерпел третье поражение подряд

В Екатеринбурге лидер регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" принимал на своей площадке действующего обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс". Гости обыграли хозяев льда со счетом 4:3, нанеся екатеринбургской команде третье поражение подряд.

За "Ак Барс" в этой встрече отличились Пол Постма, Роб Клинкхаммер и дважды Иржи Секач. В составе "Автомобилиста" шайбы забросили Найджел Доус, Ефим Гуркин и Дэн Секстон.

Несмотря на очередное поражение, хоккеисты из Екатеринбурга продолжают лидировать в чемпионате, имея в своем активе 53 очка после 32 встреч. Однако уже сегодня их может обойти столичный ЦСКА, если дома обыграет санкт-петербургский СКА.

"Ак Барс" занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 баллов после 32 матчей.