Москва напомнила Киеву, что голод в Союзе был общей трагедией

МИД России в субботу подверг критике попытки считать голод в Советской России в 1930-е годы направленным геноцидом украинского народа. Российские дипломаты назвали такие мнения антинаучными, пишет ТАСС. Голод стал "общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов", отметили в ведомстве.

"Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный характер", — подчеркивается в Facebook МИДа.