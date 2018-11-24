Договорились по Гибралтару: Испания снимет вето со сделки по Brexit

Когда будет решен вопрос по Гибралтару, Испания снимет свое вето со сделки по Brexit, заявил премьер-министр Педро Санчес.

Европа и Великобритания согласились на условия Испании, это произошло во время телефонного разговора председателя Европейского совета Дональда Туска и Санчеса.

Завтра состоится экстренный саммит ЕС, на котором Испания будет голосовать за снятие вето.

В пятницу стало известно, что Испания не получила достаточных гарантий по ситуации с Гибралтаром после выхода Великобритании из ЕС. Санчес объявил, что саммит под угрозой, передает ТАСС.