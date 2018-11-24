Новости Политика

Все видео этой рубрики
24 ноября 201817:52

Договорились по Гибралтару: Испания снимет вето со сделки по Brexit

Когда будет решен вопрос по Гибралтару, Испания снимет свое вето со сделки по Brexit, заявил премьер-министр Педро Санчес.

Европа и Великобритания согласились на условия Испании, это произошло во время телефонного разговора председателя Европейского совета Дональда Туска и Санчеса.

Завтра состоится экстренный саммит ЕС, на котором Испания будет голосовать за снятие вето.

В пятницу стало известно, что Испания не получила достаточных гарантий по ситуации с Гибралтаром после выхода Великобритании из ЕС. Санчес объявил, что саммит под угрозой, передает ТАСС.

Сейчас

17:50

В центре Парижа тушат пожары и задерживают "желтые жилеты"

17:41

Договорились по Гибралтару: Испания снимет вето со сделки по Brexit

17:32

"Гидра - новое оружие Кремля": Порошенко насмешил Захарову

16:29

Украинские военные вывезли из Донбасса и продали 140 тонн взрывчатки

15:41

Умерла театральный критик и преподаватель Инна Вишневская

14:35

"Желтые жилеты" атаковали дом Кастанера

13:45

Один школьник застрелил другого после обидной шутки

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Огонь и хлопки: "желтые жилеты" направились к резиденции Макрона

Огонь и хлопки: "желтые жилеты" направились к резиденции Макрона

48 минут назад
Адвокат рассказала о жизни дознавателя после изнасилования полицейскими

Адвокат рассказала о жизни дознавателя после изнасилования полицейскими

19 минут назад
Договорились по Гибралтару: Испания снимет вето со сделки по Brexit

Договорились по Гибралтару: Испания снимет вето со сделки по Brexit

16 минут назад
В Киеве заявили, что Меркель озвучила сроки вступления Украины в ЕС

В Киеве заявили, что Меркель озвучила сроки вступления Украины в ЕС

1 час назад
Были ли американцы на Луне? Космонавт Рязанский подсказал способ проверки

Были ли американцы на Луне? Космонавт Рязанский подсказал способ проверки

1 час назад
Вместо клопов с тараканами дезинсекторы убили женщину и ребенка

Вместо клопов с тараканами дезинсекторы убили женщину и ребенка

2 часа назад
Один школьник застрелил другого после обидной шутки

Один школьник застрелил другого после обидной шутки

3 часа назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Лавров прокомментировал интеллектуальные способности Карлтона-Смита и дело Скрипалей

Лавров прокомментировал интеллектуальные способности Карлтона-Смита и дело Скрипалей

2 часа назад
Деятельность Integrity Initiative назвали новым видом русофобии

Деятельность Integrity Initiative назвали новым видом русофобии

3 часа назад
Список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела, расширят

Список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела, расширят

4 часа назад
Матисон родила Безрукову сына

Матисон родила Безрукову сына

5 часов назад
Пушков о словах Порошенко про визит Путина в Крым: поезд истории ушел, казус исправлен

Пушков о словах Порошенко про визит Путина в Крым: поезд истории ушел, казус исправлен

7 часов назад
Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России

Дата-центр ТРАСТИНФО: 10 лет лидерства на рынке ЦОД России

23.11.2018 17:07
Конкурс "Ты — КиберкOMENтатор" продолжается. Голосуй за лучших

Конкурс "Ты — КиберкOMENтатор" продолжается. Голосуй за лучших

23.11.2018 13:02
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Румынский военный погиб от удара током во время разгрузки боевой техники. Видео

Румынский военный погиб от удара током во время разгрузки боевой техники. Видео

6 минут назад
Фигурист Самарин стал третьим на этапе Гран-при во Франции

Фигурист Самарин стал третьим на этапе Гран-при во Франции

7 минут назад
На Украине Константинополь претендует на 20 объектов

На Украине Константинополь претендует на 20 объектов

19 минут назад
Оператор МЧС приняла роды по телефону

Оператор МЧС приняла роды по телефону

1 час назад
Британцы продемонстрировали тактику борьбы с "двухколесными" преступниками. Видео

Британцы продемонстрировали тактику борьбы с "двухколесными" преступниками. Видео

1 час назад
Эрдоган сообщил о турецком историческом рекорде

Эрдоган сообщил о турецком историческом рекорде

1 час назад
Украинские военные вывезли из Донбасса и продали 140 тонн взрывчатки

Украинские военные вывезли из Донбасса и продали 140 тонн взрывчатки

1 час назад
Большунов выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Большунов выиграл спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

1 час назад
Выборов нет, вмешательство есть: Порошенко пожаловался на Россию

Выборов нет, вмешательство есть: Порошенко пожаловался на Россию

1 час назад
Нужно больше места: принцы Гарри и Уильям не поделили Кенсингтонский дворец

Нужно больше места: принцы Гарри и Уильям не поделили Кенсингтонский дворец

1 час назад
Умерла театральный критик и преподаватель Инна Вишневская

Умерла театральный критик и преподаватель Инна Вишневская

2 часа назад
Регистратор запечатлел момент серьезной аварии на ТТК в Москве

Регистратор запечатлел момент серьезной аварии на ТТК в Москве

2 часа назад
Синхронную посадку 57-х "Сушек" сняли на видео

Синхронную посадку 57-х "Сушек" сняли на видео

2 часа назад
США хотят похоронить ДРСМД и свергнуть Асада при помощи ИГ

США хотят похоронить ДРСМД и свергнуть Асада при помощи ИГ

2 часа назад
Сэкономить на ремонте: квартиры с ободранными обоями сдаются на 20% дешевле

Сэкономить на ремонте: квартиры с ободранными обоями сдаются на 20% дешевле

2 часа назад
У чемпиона UFC Нурмагомедова умер дедушка

У чемпиона UFC Нурмагомедова умер дедушка

3 часа назад
Лукашенко хочет, чтобы "в умах людей не было альтернативы"

Лукашенко хочет, чтобы "в умах людей не было альтернативы"

4 часа назад
Интернет-пользователи собрали деньги на квартиру для бабушки

Интернет-пользователи собрали деньги на квартиру для бабушки

4 часа назад
Есть вопрос: почему женская грудь такая большая

Есть вопрос: почему женская грудь такая большая

4 часа назад
Британия выходит, Ирландия остается: Евросоюз ждут новые границы

Британия выходит, Ирландия остается: Евросоюз ждут новые границы

4 часа назад
Похищено одно из национальных сокровищ Великобритании

Похищено одно из национальных сокровищ Великобритании

4 часа назад
Массовая драка в одесском суде: задержаны 49 человек

Массовая драка в одесском суде: задержаны 49 человек

4 часа назад
Стало известно, сколько россиянам нужно денег для счастья

Стало известно, сколько россиянам нужно денег для счастья

6 часов назад
В Воронеже продают квартиру, которую Юрий Хой купил своим родителям

В Воронеже продают квартиру, которую Юрий Хой купил своим родителям

6 часов назад
УПЦ: Почаевская лавра продолжит пользоваться объектами на своей территории

УПЦ: Почаевская лавра продолжит пользоваться объектами на своей территории

7 часов назад
"Театриуму на Серпуховке" 25 лет. Фотолента

"Театриуму на Серпуховке" 25 лет. Фотолента

20 часов назад
Тренд: свитшот. 10 самых модных моделей на зиму 2019

Тренд: свитшот. 10 самых модных моделей на зиму 2019

23.11.2018 17:16
Глютеопластика или липофиллинг: делаем правильный выбор

Глютеопластика или липофиллинг: делаем правильный выбор

23.11.2018 17:14
"Они 10 лет могут искать работу под себя": депутат объяснил, почему стоит идти в маляры

"Они 10 лет могут искать работу под себя": депутат объяснил, почему стоит идти в маляры

23.11.2018 16:17
Фильм-приключение: "Т-34" расскажет о любви, победившей жестокость

Фильм-приключение: "Т-34" расскажет о любви, победившей жестокость

23.11.2018 15:25
История, покорившая миллионы сердец: Disney показал первый трейлер нового "Короля Льва"

История, покорившая миллионы сердец: Disney показал первый трейлер нового "Короля Льва"

23.11.2018 10:55
Создан прототип компьютера HAL из "Космической одиссеи" Стенли Кубрика

Создан прототип компьютера HAL из "Космической одиссеи" Стенли Кубрика

23.11.2018 10:54