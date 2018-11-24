В центре Парижа тушат пожары и задерживают "желтые жилеты"

Во время акции протеста "желтых жилетов", которая проходит в субботу, 24 ноября, на Елисейских полях в Париже полицейские задержали по меньшей мере 13 человек. Однако в префектуре полиции французской столицы не исключают, что число задержанных к концу дня вырастет.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, демонстранты подожгли несколько объектов на улице Елисейские поля, в том числе одну из сооруженных ими баррикад. Сейчас с огнем борются пожарные.

Часть манифестантов отправилась в сторону бульвара Осман. Ранее сообщалось, что митингующие идут в сторону Елисейского дворца — резиденции президента Франции Эммануэля Макрона. В районе Триумфальной арки слышны хлопки, свист, звон битого стекла. От шашек идет дым. Несколько часов назад полицейские были вынуждены применить против участников акции слезоточивый газ.

Массовые манифестации "желтых жилетов" — граждан, недовольных ростом цен на автомобильное топливо и увеличением налогов, проходят в субботу не только в Париже, но и в ряде других городов страны.