ММА. 13-й бой в карьере стал несчастливым для Сергея Павловича

На крупном турнире по смешанным единоборствам, который ведущая американская лига UFC проводит в столице Китая, провел свой очередной бой российский тяжеловес Сергей Павлович. Он не устоял против именитого голландца Алистера Оверима, проиграв нокаутом.

Это первое поражение Павловича за четыре года профессиональной карьеры, у него осталось 12 побед, которые он одержал вне рамок UFC. Последний победный поединок 26-летний Павлович провёл в отечественной организации Fight Nights Global и досрочно победил Кирилла Сидельникова, тем самым защитив своё звание чемпиона промоушена.

Главным событием турнира UFC Fight Night 141 в Пекине стал поединок в тяжёлом весе между Кёртисом Блэйдсом и Фрэнсисом Нганну. Камерунец выиграл нокаутом, не дав сопернику взять реванш за поражение в 2016 году.