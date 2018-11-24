Фигурист Самарин стал третьим на этапе Гран-при во Франции

Российский фигурист Александр Самарин оказался в тройке лучших на этапе Гран-при, который в эти дни проходит во французском Гренобле. По сумме короткой и произвольных программ он набрал 247,09 балла, заняв третье место.

Победу же одержал американец Натан Чен (271,58). Следом за ним расположился еще один представитель США Джейсон Браун (256,33). Российский фигурист Дмитрий Алиев стал четвертым (237,82).

По итогам заключительного этапа ни Самарин, ни Алиев не пробились в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря. Из россиян там оказался лишь Сергей Воронов, не выступавший во Франции.

Помимо него в финале Гран-при выступят американец Натан Чен, японцы Юдзуру Ханю и Сема Уно, чех Михал Бржезина, а также южнокореец Чха Чжун Хван.