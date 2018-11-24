Румынский военный погиб от удара током во время разгрузки боевой техники. Видео

Военнослужащий вооруженных сил Румынии погиб в результате инцидента, произошедшего в минувшую пятницу, 23 ноября, на железнодорожной станции города Алба-Юлия в Трансильвании.

По предварительной информации, зенитные самоходные установки "Гепард" германского производства вместе с экипажами были передислоцированы из пункта постоянно дислокации для участия в параде 1 декабря на День национального единения Румынии – образования государства в 1918 году в его нынешних границах.

Один из солдат поднялся на башню боевой машины и задел провода, получив удар током.

Как сообщают местные СМИ, от полученных травм военный скончался на месте.