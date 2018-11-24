Польша заинтересовалась идеей киберсил быстрого реагирования ЕС

Польша официально присоединяется к разработке проекта создания кибернетических сил быстрого реагирования Евросоюза, инициированному Литвой в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы — страны, которой и принадлежала инициатива о создании таких сил.

Соответствующую декларацию о намерениях подписал находящийся с визитом в Вильнюсе министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает РИА Новости. Ранее, в июне этого года, декларацию о намерениях подписали в Люксембурге Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Румыния и Испания.

Предложенная Литвой инициатива о создании киберсил быстрого реагирования ЕС — один из 17 проектов в рамках программы PESCO, утвержденный Советом ЕС в конце 2017 года. Планируется, что принимающие участие в проекте подразделения сил кибербезопасности стран ЕС в случае значимого киберинцидента примутся за его ликвидацию и расследование — виртуально, а если понадобится, то и физически.

Проектом по сотрудничеству ЕС в сфере кибербезопасности руководит сама Литва, участниками проекта являются теперь уже восемь стран ЕС – Эстония, Испания, Хорватия, Польша, Нидерланды, Франция, Румыния и Финляндия. Еще четыре европейских страны – Бельгия, Греция, Словения и Германия — являются наблюдателями.

По мнению литовского министра обороны Рамундаса Кароблиса, присоединение Польши к проекту киберсил быстрого реагирования доказывает: предложенная Литвой инициатива может на практике объединить силы для борьбы с угрозами в киберпространстве.