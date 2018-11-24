Погибли женщины и дети: коалиция ударила по сирийскому рынку

Сирийское агентство SANA сообщило в субботу об ударе, нанесенном самолетами международной коалиции, возглавляемой США, по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, при атаке городского рынка погибли не менее 20 человек, пишет "Интерфакс". Агентство сообщает, что в одной семье убиты девять детей и восемь женщин.