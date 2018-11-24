Гол Сутормина помог "Оренбургу" одолеть соперников из "Уфы"

Матчем в Оренбурге, где местный клуб принимал соперников из "Уфы", продолжилась программа заключительного тура первого круга чемпионата России по футболу. Матч долго протекал в примерно равной борьбе, но после удаления у гостей хозяева сумели дожать конкурентов — 1:0.

Первый тайм не подарил зрителям даже намека на голевые моменты. "Уфа" умело гасила не слишком задорные попытки хозяев в атаке, но сама не создала у ворот "Оренбурга" чего-то стоящего.

Вторые 45 минут прошли веселей. Хозяева смогли и численное преимущество получить (удален был Аликин), и пенальти не реализовать (промахнулся Сутормин), и в суматохе финишного навала все-таки забить гол – отличился на 80-й минуте неудачливый пенальтист.

"Оренбург" набрал 22 очка и делит с "Уралом" 6-7-е места в турнирной таблице. Клуб из столицы Башкортостана остается в зоне вылета- на 14-м месте с 14-ю очками после 15 матчей.