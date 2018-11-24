Формула-1. Хэмилтон выиграл последнюю квалификацию сезона

На заключительном этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – гран-при Абу-Даби, — завершились квалификационные заезды. Поул выиграл чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. Наш Сергей Сироткин занял предпоследнее, 19-е место.

Борьбу за лидерство вели два пилота немецкой команды и Хэмилтон, показавший время 1 мин. 34,794 сек., обошел финна Валттери Боттаса. В шестерке лучших оказались два пилота Ferrari немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен, а также два гонщика Red Bull — австралиец Даниэль Риккардо и голландец Макс Ферстаппен.

Сироткин, для которого гонка на автодроме "Яс Марина" станет последней в кокпите машины команды Williams, вряд ли может быть доволен квалификацией, если не упомянуть одно "но": россиянин снова, как и не раз в сезоне, обыграл своего напарника канадца Лэнса Стролла. Но оба они уходят из британской "конюшни".