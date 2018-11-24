Травма головы и ожоги: журналистов RT ранили в Париже

Журналисты телеканала RT, освещавшие протесты в Париже, получили травмы. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале. У оператора съемочной группы RT France травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, внештатный корреспондент получил удар камнем.

В эту субботу французы устроили массовые протесты в Париже. Они требуют от президента Макрона снижения цен на топливо. Акции движения "желтые жилеты" (протестующие носят ярко-желтые жилеты со светоотражающими полосами) в субботу проходят по всей Франции. Полиция задержала более 35 человек, двое полицейских получили ранения.

Ситуация во французской столице остается напряженной, протестанты подожгли огонь на двух баррикадах.

В демонстрациях по всей стране участвуют около 81 тысячи человек, в том числе восемь тысяч — в Париже, из них пять тысяч — на Елисейских полях.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизельное топливо — на 6,5 евроцента за литр. В течение 2018 года цена на дизельное топливо во Франции возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.