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24 ноября 201819:11

Во Вьетнаме молодая россиянка получила 18 лет за сбыт наркотиков

Фото Kristoferb/Wikimedia Commons.

Народный суд Хошимина (Вьетнам) приговорил 26-летнюю россиянку Галину Николаенко к 18 годам заключения за наркосбыт.

Николаенко задержали в Хошимине в январе, она получила посылку из Германии с 700 граммами экстази, которые должна была оставить в помойке центра города. Об этой услуге ее попросил интернет-знакомый Николай.

Николаенко признала вину, но просила учесть, что была обманута, она не знала, что вовлечена в контрабанду наркотиков.

Это не первый случай участия россиян в наркотрафике. В мае 31-летняя россиянка Мария Дапирка была приговорена к пожизненному заключению. Ее признали виновной в контрабанде почти 3 килограммов кокаина. Девушка свою вину не признала.

18 лет за перевозку героина получил также гражданин РФ Александр Савин. Однако Савин утверждал, что о содержимом груза не знал, передает ТАСС.

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