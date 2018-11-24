"Интеллектуальный компонент": Аваков отчитался по работам на границе с Россией

На границе Украины с Россией выполнено почти 47 процентов работ по инженерно-техническому обустройству, заявил украинский министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, уровень и качество инженерных сооружений достаточно высоки.

Как сообщил глава ведомства, на границе будет 40 опорных пунктов. "Функционал вдоль границы — не только ограда с проволокой, здесь самое главное — интеллектуальный компонент и реагирование", — приводит слова Авакова пресс-служба МВД Украины.

Средства на поэтапное развитие программы инженерно-технического обустройства границы заложены в государственном бюджете, отметил министр. Сейчас работы по обустройству идут в Харьковской области, на очереди — Сумская и Луганская области, где уже выполнено 20 процентов работ.

Глава пограничной службы Петр Цигикал со своей стороны рассказал, что проект обустройства границы продлен до 2021 года, в бюджете на будущий год на его заложено 400 миллионов гривен (около 14 миллионов долларов).

Длина украинско-российской границы — 2,3 тысячи километров. В 2015 году на Украине был утвержден план по реализации проекта "Стена", который предусматривает возведение на границе с РФ мощных оборонительных сооружений. Позже проект был переименован в "Европейский вал". В январе 2017 года он был заморожен. Между тем Генпрокуратура Украины возбудила дело о хищении из бюджета проекта "Стена" 100 миллионов гривен (почти 4 миллиона долларов). По подозрению в хищении средств в августе 2017 года были задержаны шесть человек.