РПЦ: Киев получит "полуавтокефалию" с сильной зависимостью от Константинополя

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" прокомментировал планы Константинопольского патриархата по поглощению православной церкви на Украине.

"Это будет некая полуавтокефальная структура с очень сильной зависимостью от Константинополя", – уверен митрополит Иларион.

К примеру, Украинская церковь будет обязана получать миро из Константинополя. Изготовление миро — важный фактор церковной независимости. Лишение предстоятеля поместной церкви права освящать миро означает "очень жесткую зависимость от Константинополя".

Помимо этого, украинские власти согласились переподчинить Константинополю 20-25 подворий на территории страны. Патриарх Варфоломей восстановит право собственности на монастыри и храмы.

"Причем список был составлен одним ученым, который просто накопал по разным документам информацию о ставропигиях, которые имелись в разные эпохи", — пояснил митрополит Иларион.

Митрополит Иларион уверен, что украинские раскольники понимают невозможность получения от Константинополя того, "чего они желали и о чем мечтали".