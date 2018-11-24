Португалия осудила арест Кирилла Вышинского

Португалия осуждает любые аресты по политическим мотивам, заявил в субботу глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва.

Его заявление касалось руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого арестовали в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в госизмене, срок по этой статье – до 15 лет.

Защита обжаловала арест, суд отклонил апелляцию. Вышинский обратился за помощью к российскому президенту Владимиру Путину и пообещал отказаться от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, передает РИА Новости.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир действия Киева в отношении РИА Новости Украина счел достаточно тревожными.