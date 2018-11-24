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24 ноября 201819:55

Пожар под Волгоградом: найдены останки бабушки и внуков

Двое малолетних детей и их бабушка погибли в результате пожара в частном доме в Волгоградской области. Их останки найдены на пепелище.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СКР по региону, ЧП случилось днем в субботу, 24 ноября, в селе Западновка Городищенского района. Мать оставила с бабушкой двоих сыновей, полутора и трех лет, а сама ушла. Через некоторое время соседи заметили, что над строением поднимается дым. Они взломали дверь и увидели, что дом объят пламенем. Спасти никого не удалось.

Только в ноябре в Волгоградской области при пожарах в частных домах погибли семеро детей. Трое из них стали жертвами пожара в Ленинске 9 ноября.

 

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