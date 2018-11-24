Десятилетний герой: мальчик рассказал, как выводил детей из горящего дома

Десятилетний Ариан Алексеев из Якутии среди морозной ночи вывел, спас детей из горящего дома. Сейчас дети оправились от шока и смогли рассказать детали.

Ангелина рисует тот самый пожар — пылающий огнем дом, из которого ее и ее братьев вызволил друг, смелый мальчик, что гостил у них. 10-летний Ариан тоже рисует – Ангелину в дыму. Бумага все стерпит, но как вытерпел Ариан? Не растерялся и вывел через окно всех, кто находился в доме, а потом босиком по снегу в 30-градусный мороз побежал звать на помощь соседей.

"Проснулся из-за лая собаки. Пошел на кухню, увидел, что везде дым. Потом побежал будить других детей. Они заплакали, я начал волноваться. Немного. Из-за дыма с трудом нашел ручку от окна. Потом мы вылезли, вышли к соседнему дому", — рассказывает Ариан.

"Сперва Ариан меня разбудил. Кричал: "Пожар! Пожар!". Я начала задыхаться в это время. Не заметила, что начался пожар. Мы следовали за Арианом. Он крикнул: "Мне холодно! Нужно побыстрее выходить!". Сперва вышел Ариан, потом Дархан, Карина и я", — вспоминает Ангелина.

Пожар начался рано утром. В доме спали мама, трое ее детей и еще двое, которых взяли из интерната на выходные погостить, а папа — кочегар в котельной — дежурил в ночь. Пожар был такой силы, что, казалось, не было шансов спастись ни у кого, но спасла храбрость Ариана.

Дети в больнице, их жизни ничего не угрожает. 11-летние братья-близнецы Дархан и Эрхан не пострадали, Ангелина и Ариан обморозили ноги, но врачи дают положительный прогноз — все заживет. Соседи всем селом Сунтар стараются окружить их заботой и лаской.