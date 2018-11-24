Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми на Гран-при Франции и вышли в финал

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов по итогам короткой и произвольной программ в танцах на льду заняли на заключительном этапе Гран-при, который проходит во французском Гренобле, второе место. Россияне набрали 200,38 балла.

Этот результат позволил россиянам отобраться в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

Первыми на Гран-при Франции стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Третьими оказались канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.