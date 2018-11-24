Brexit: ЕС даст Испании гарантии по Гибралтару

Письменные гарантии того, что договоренности Испании и Великобритании по условиям сотрудничества двух сторон после Brexit не будут касаться Гибралтара, Евросоюз намерен дать Мадриду в воскресенье, 25 ноября. В этот день состоится экстренный саммит ЕС.

Как отмечается в проекте европейского документа саммита, после Brexit Гибралтар не будет включен в территориальную сферу действия договоренностей, заключаемых ЕС и Соединенном Королевством. "Тем не менее, это не исключает возможности заключения отдельных соглашений между Евросоюзом и Соединенным Королевством по Гибралтару", — говорится в документе, выдержки из которого приводит ТАСС. Однако для заключения такого рода соглашений будет необходимо согласие Испании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил ранее в субботу, что, когда будет решен вопрос по Гибралтару, Мадрид снимет свое вето со сделки по Brexit.

Европа и Великобритания согласились на условия Испании, это произошло во время телефонного разговора председателя Европейского совета Дональда Туска и Санчеса.