В Думе пообещали рассмотреть предложение Путина в кратчайшие сроки

Госдума в кратчайшие сроки рассмотрит законопроект, согласно которому расширится перечень преступлений, уголовные дела по которым прекращаются после возмещения ущерба. Законопроект был внесен президентом РФ Владимиром Путиным. Это преступления, связанные с мошенничеством, присвоением авторства, растратой, злоупотреблением доверием.

Первый зампред профильного комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что инициативы президента носят приоритетный характер. Политик уверен, что комитет его обязательно поддержит передает ТАСС.