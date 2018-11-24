Жена Караченцова озвучила его последнюю волю

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина объявила последнюю волю своего мужа: Николай Петрович не хотел, чтобы близкие плакали по нему. Он был уверен, что отправляется в лучший мир и вскоре встретится там с любимой супругой. Об этом сама Поргина рассказала в интервью изданию "СтарХит".

Людмила Андреевна призналась, что сейчас ей ностальгически грустно, но в то же время и светло, поскольку они с Николаем Петровичем были вместе 45 лет. Она рассказала, что в начале декабря, на 40 дней со дня смерти Караченцова, устроит поминки, на которые, по оценкам Поргиной, придет как минимум 100 человек.

Она также утверждает, что Караченцов чувствовал приближающуюся кончину, поэтому все его родные и близкие успели с ним попрощаться. Николай Петрович умер в 9 часов утра 26 октября, не дожив один день до своего дня рождения. По мнению Поргиной, душа Караченцова попадет в рай, потому что он никому не сделал ничего плохого.

В ближайшие пару лет супруга актера планирует создать фонд имени Караченцова, который будет наследием для следующего поколения.

24 ноября Людмиле Поргиной исполнилось 70 лет.