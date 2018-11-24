Карлтону-Смиту напомнили, что Россия укрепила безопасность Британии

Своей борьбой с ИГ (запрещено в РФ) Россия только укрепила безопасность Запада, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Так россияне откомментировали заявление главы генштаба ВС Великобритании Марка Карлтона-Смита, который утверждает, что Россия опаснее для Британии, чем ИГИЛ (запрещено в РФ).

Но это Британия развязала войну в Ираке, уничтожила государственность в Ливии, наносит удары по Сирии.

В посольстве обратили внимание, что в Британии увеличиваются военные расходы, а воинские контингенты размещаются вблизи российских границ, и в целом страна ведет агрессивную внешнюю политику, передает ТАСС.