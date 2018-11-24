Отчим признался в совращении падчерицы и ее подружек

В Пскове задержали совратителя малолетних девочек, сообщает Следственный комитет РФ по Псковской области.

С декабря 2016 года мужчина развращал свою падчерицу и ее двух подружек. Сейчас он находится в СИЗО.

Об инциденте рассказала одна из девочек инспектору по делам несовершеннолетних.

Подозреваемый уже допрошен, следствие будет добиться о его заключении на период расследования.