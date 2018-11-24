Премьер-лига. "Анжи" и "Рубин" сыграли вничью

Субботний игровой день 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершался матчем между махачкалинским "Анжи" и казанским "Рубином". Встреча прошла в Каспийске и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 27-й минуте открыл защитник казанцев Игорь Калинин (27-я минута). У хозяев отличился Павел Долгов (36).

"Рубин" продлил безвыигрышную серию до пяти матчей и находится на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Анжи" занимает с 14 баллами идет 15-м.