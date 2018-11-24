Участники "застолья" в коллекторе обварились насмерть

В Улан-Удэ два человека заживо сварились в коллекторе.

Вероятно, в коллекторе собрались четверо с целью распития спиртных напитков. Кто-то открыл задвижку, хлынул кипяток.

Один человек был госпитализирован с ожогами.

О судьбе четвертого не сообщается, передает ТАСС.