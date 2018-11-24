Тамбовский губернатор поблагодарил шейха Дубая за помощь родным умершей россиянки

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил правителя Дубая, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума за помощь туристке из этого региона, у которой прямо на отдыхе в ОАЭ заболела и умерла мать.

Письмо со словами благодарности и признательности Никитин отправил шейху в субботу, 24 ноября. "Пусть ваша доброта и щедрость будут многократно вознаграждены", — говорится в послании, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Кроме того, тамбовский губернатор отметил большую заслугу в разрешении ситуации генерального консула РФ в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина. Он поблагодарил его, а также коллектив генконсульства.

Между тем премьер-министр ОАЭ решил оплатить расходы российской туристки Анастасии Поповой, потерявшей мать. Так, по информации дубайских СМИ, шейх Мохаммед возьмет на себя оплату лечения российской гражданки в госпитале, а также транспортировки ее тела на родину и билетов для возвращения семьи в Россию. Между тем только госпиталь выставил счет на почти 230 тысяч долларов.

Туристка из России Анастасия Попова отдыхала в Дубае с матерью и двумя дочерьми, когда у матери произошел разрыв сердца. Спасти женщину не удалось. Попова через соцсети обратилась за помощью в том числе к губернатору Тамбовской области. Сообщается, что по его поручению с женщиной уже общались специалисты тамбовского Госюрбюро.