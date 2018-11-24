Карлсен и Каруана снова сыграли вничью перед последней классической партией

В Лондоне состоялась 11-я партия матч за звание чемпиона мира по шахматам между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. Как и десять предыдущих, она завершилась вничью.

Действующий чемпион мира Карлсен играл белыми фигурами​​​, а символический первый ход в партии сделал предыдущий участник матча за шахматную корону российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Партия завершилась после 55-го хода. Счет по итогам 11 партий, в каждой из которых была зафиксирована ничья, равный — 5,5:5,5. 12-я и последняя классическая партия состоится в понедельник.

Если и она не выявит победителя, то соперники проведут тай-брейк. Сначала участники сыграют в быстрые шахматы (рапид), затем, при необходимости, проведут блиц. Если и после него не определится чемпион, то состоится так называемый армагеддон — мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.