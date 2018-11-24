Елисейские поля очистили от манифестантов и баррикад

Ситуация на Елисейских полях в Париже, где в субботу проходила акция протеста "желтых жилетов" и противоборство спецподразделениями полиции, нормализовалась к вечеру. Елисейские поля освобождены от манифестантов и баррикад, движение транспорта восстановлено, сообщила официальный представитель парижской полиции Жоанна Примвер.

По данным правоохранительных органов, в беспорядках в центре французской столицы приняли участие около пяти тысяч человек. Они протестуют против роста цен на автомобильное топливо и увеличения налогов. Всего на улицы Парижа в субботу вышли до восьми тысяч протестующих.

Примвер проинформировала также, что на Елисейских полях были задержаны 42 человека, 20 человек пострадали, у 19 из них легкие травмы. У одного участника акции может быть сильно повреждена рука, передает ТАСС.

Французские СМИ сообщали ранее в субботу, что демонстранты подожгли несколько объектов на Елисейских полях, в том числе одну из сооруженных ими баррикад. В момент, когда протестующие попытались прорваться на площадь Согласия (Конкорд), закрытой для манифестаций, правоохранители применили слезоточивый газ.