Украинские силовики заняли поселок в "серой зоне" Донбасса

Военнослужащие Вооруженных сил Украины в субботу, 24 ноября, взяли свой под контроль населенный пункт Рассадки на Светлодарской дуге в Донбассе. Он находился в так называемой "серой зоне" вдоль линии соприкосновения. В Рассадках поднят украинский флаг.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр штаба украинской операции Объединенных сил, силовики действовали по приказу командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева. В пресс-центре добавили, что Рассадки, хотя и находились в "серой зоне", были под "огневым контролем" украинских военнослужащих. Силовики готовились к операции больше месяца.

В период боев за Дебальцево, в январе-февраль 2015 года, рядом с Рассадками проходил один из маршрутов, по которому украинским военным подвозили провизию, боеприпасы и медикаменты.