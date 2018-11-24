В Кирове пьяный водитель сбил женщину с ребенком на переходе

В Кирове пьяный водитель автомобиля "ВАЗ-2114" сбил женщину с ребенком на переходе.

10-летняя девочка скончалась на месте, ее мать находится в больнице.

Инцидент произошел на Кировской улице, пешеходы шли на зеленый.

Водитель отправлен на освидетельствование, так как у него имелись признаки опьянения.

Проводится проверка, передает РИА Новости.