Евгения Медведева стала четвертой на Гран-при Франции и не смогла выйти в финал

Во французском Гренобле завершился заключительный этап Гран-при по фигурному катанию, по итогам которого определились все участника финала. Россиянка Евгения Медведева заняла четвертое место и не смогла отобраться в финал соревнований.

Победу одержала японская фигуристка Рика Кихира, которая за прокат произвольной программы получила от судей 138,28 балла и по итогам двух программ набрала 205,92​​​. Второй стала ее соотечественница Маи Михара (202,81). Замкнула тройку мериканка Брэйди Теннелл (197,78).

Медведева допустила несколько ошибок в произвольной программе и в итоге набрала 192,81 балла, заняв четвертое место. Пятой стала ее соотечественница Станислава Константинова (189,67). Еще одна россиянка Мария Сотскова (177,59) расположилась на седьмой строчке.

Все три российские фигуристки не смогли отобраться в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере в декабре. Из россиянок там выступят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.