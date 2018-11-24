В Сирии при посредничестве России прошел обмен пленными

В сирийском районе Аллепо прошел обмен "временно удерживаемыми лицами". Организовали его при участии представителей минобороны России в рамках астанинских договоренностей. Сирийским военным удалось обменять 10 боевиков вооруженной оппозиции на 10 граждан Сирии, которых удерживали незаконные формирования.

Обмен провели в присутствии иранской и турецкой сторон, а также Сирийского арабского красного полумесяца, передает телеканал "Россия 24".

Не победить группировку ИГИЛ (запрещена в России), а сменить политический режим в Сирии - именно это главная задача США, заявил Сергей Лавров. Более того, по словам министра иностранных дел, как раз боевиков американские власти используют для достижения своей цели.

"Госдеп на днях заявил, что ИГИЛ пока не побеждена, и чтобы победить ее, главным предварительным условием является смена режима в Сирии и уход оттуда любых иранских и проиранских подразделений. То есть подтверждается моя догадка, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего военного присутствия в Сирии и чуть ли не как союзник в борьбе против сирийского режима", — заявил Сергей Лавров.