Фанаты "Ривер Плейта" забросали камнями автобус "Боки Хуниорс", есть пострадавшие

Второй финальный матч Кубка Либертадорес между двумя аргентинскими клубами из Буэнос-Айреса "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" оказался под угрозой срыва. Фанаты "Ривера" перед началом встречи забросали камнями автобус, в котором находилась команда номинальных гостей.

Как сообщает на своей странице в Twitter комментатор Владимир Стогниенко, у капитана "Боки" Пабло Переса осколками стекла поврежден глаз. Он и еще один игрок в больнице. По информации аргентинских СМИ, вторым пострадавшим футболистом является нападающий Карлос Тевес.

Отмечается, что оба футбольных клуба выступают против проведения игры. Однако Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) и президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино настаивают на том, чтобы встреча все-таки состоялась.

Матч был запланирован на 23:00 мск, но был перенесен на неопределенное время. Первая игра завершился вничью – 2:2.