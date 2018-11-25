Российские школьники выиграли 11 золотых медалей на турнире по информатике

Российские школьники взяли 11 золотых медалей на Международном турнире по информатике в Болгарии. Турнир был учрежден в 2001 году, наши соотечественники участвуют в нем с 2014 года.

В турнире состязались более двухсот школьников из Азербайджана, Армении, Болгарии, Молдавии, Польши, России, Румынии, Сербии и Швейцарии. Россию представляли шесть команд юниоров и пять команд старших участников. Всего домой россияне везут 29 медалей: 11 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых, сообщает ТАСС.

С достижениями школьников поздравила министр просвещения РФ Ольга Васильева. По ее словам, ребята в очередной раз доказали качество своей подготовки. "За такими громкими успехами всегда стоит большой педагогический труд", — отметила министр.