НХЛ. Овечкин помог "Вашингтону" победить "Рейнджерс"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В первом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" принимал "Вашингтон Кэпиталз" и потерпел поражение со счетом 3:5.

В составе победителей одну из шайб забросил Александр Овечкин, которому ассистировал Дмитрий Орлов. У проигравших всю встречу провел российский голкипер Александр Георгиев, который отразил 23 броска.

"Вашингтон" одержал пятую победу подряд и возглавил турнирную таблицу Столичного дивизиона. "Рейнджерс" с 26 баллами идут там же на пятом месте.