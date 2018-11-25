Около 60 жителей города пострадали из-за обстрела жилых районов снарядами с хлором со стороны террористических группировок. Артиллерия сирийской армии нанесла ответные удары по позициям бандформирований.

В субботу боевики террористических группировок обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими хлор​​​. Среди пострадавших как минимум четыре ребенка, госпитализированные страдают от удушья и испытывают другие симптомы, типичные для отравлений.

Ранее сообщалось, что 27 октября террористы привезли в район 20 баков с хлором и съемочное оборудование. Активисты печально известной организации "Белые каски" приступили к поискам желающих принять участие в провокации, в качестве оплаты предлагая продукты питания.

Постановочное видео, в котором говорится о "применении Сирией химоружия против мирных жителей" служит поводом для ракетных ударов США и их союзников. По словам российского представителя при ООН, применение химоружия Дамаском с военной точки зрения ничем не оправдано, а военно-политически — ущербно. В-третьих, применение химоружия было бы предложением Западу нанести удары по Сирии.