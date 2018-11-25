В выборах главы Приморья будут участвовать пять кандидатов, шестерых "забраковали"

В выборах главы Приморья примут участие пять человек. Об этом сообщила на брифинге председатель краевой избирательной комиссии Татьяна Гладких. Еще шесть человек, в том числе коммунист-самовыдвиженец Андрей Ищенко, зарегистрированы не были.

Татьяна Гладких огласила окончательный список зарегистрированных кандидатов. В него вошли временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко (идет как самовыдвиженец), кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, представитель партии "Патриоты России" Игорь Степаненко, кандидат от "Партии Роста" Алексей Тимченко, а также представитель партии "За женщин России" Роза Чемерис.

Еще шесть человек, в том числе коммунист-самовыдвиженец Андрей Ищенко, зарегистрированы не были. В КПРФ признали, что на их однопартийца давление не оказывалось — всем кандидатам, которые не прошли регистрацию, было отказано в соответствии с законом.

Выборы главы Приморья пройдут 16 декабря. Голосование, которое проходило в сентябре, признали недействительным из-за многочисленных нарушений. Тогда во втором туре участвовали действующий глава региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Оба кандидата подали несколько десятков жалоб, обвиняя друг друга в фальсификации протоколов. Крайизбирком по рекомендации ЦИК отменил результаты голосования и назначил новую дату выборов.