Ответный финальный матч Кубка Либертадорес перенесен на сутки из-за беспорядков

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение провести ответный матч финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" в воскресенье, 25 ноября. Встреча должна была состояться днем ранее, но была отменена из-за беспорядков болельщиков.

Напомним, фанаты "Ривера" перед началом встречи забросали камнями автобус, в котором находилась команда номинальных гостей. У капитана "Боки" Пабло Переса осколками стекла поврежден глаз. Ему и еще нескольким футболистам номинальных остей потребовалась медицинская помощь.

Субботний матч был запланирован на 23:00 мск, но дважды был перенесен на час, а затем отменен. Первая игра завершился вничью – 2:2.